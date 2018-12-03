انت الان تتابع هذا هو موعد عرض الجزء الثاني من «أبو العروسة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

قرر صناع مسلسل "أبو العروسة" عرض الجزء الثاني من المسلسل على فضائية DMC، يوم 22 ديسمبر الجاري، حيث يواصل فريق العمل حاليًا تصوير بقية المشاهد في عدد من المناطق، من أجل الانتهاء في أسرع وقت، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول خارج الموسم الرمضاني، وبدأ صناعه في تصوير أحداث الجزء الثاني منه منتصف شهر نوفمبر الجاري، والعمل يتحدث عن الطبقة المتوسطة، الأكثر تأثيرًا على المجتمع حيث إنها أساسه، فمنها خرج من تدهور حاله وأصبح فقيرًا، ومنها من هو عكس ذلك وأصبح غنيًا.

"أبو العروسة" ينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، وهو من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور. وكان سيد رجب، صرح خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الأربعين، بأنه سيتم عرض "أبو العروسة 2" مع نهاية