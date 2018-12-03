انت الان تتابع الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد لـ5 في «مذبحة أوسيم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٣ م

تعبيرية

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى وياسر الزيات، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لثلاثة متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، لإدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بشأن اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أوسيم"، والتي دارت رحاها بين عائلتى رابح والزيدي، ولقى فيها 4 أشخاص مصرعهم، فضلا عن بعض المصابين. وأمام المتهمين فرصة أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم ومن ثم إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة عن تلك التي أصدرت حكمها.

ذكر أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه "عبد القادر.ر"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لخلافات ثأرية بينهم، حيث بيتوا النية ووزعوا الأدوار فيما بينهم، وعقدوا العزم على قتله ثأرا، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا لمكان وجوده الذي أيقنوا سلفا وجوده به، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت