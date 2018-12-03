انت الان تتابع منى برنس تثير الجدل من جديد بلقاء سفير إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:بيتر مجدي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٨ م
منذ أن نشرت أول فيديو تظهر خلاله وهي ترقص، وأصبحت دكتورة منى برنس مدرسة اللغة الإنجليزية سابقا بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، مصدرا لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعود اليوم من جديد لإثارة هذا الجدل بعدما التقت «ديفيد جوفرين»، سفير إسرائيل بالقاهرة، ونشرت صورة هذا اللقاء، ظهر اليوم، الاثنين، وهو يحمل روايتها «أمريكا وجه القمر». وكانت جامعة قناة السويس قد عزلت برنس من التدريس في قسم اللغة الإنجليزية، بعد تحقيقات استمرت لمدة 14 شهرا، عقب ظهور فيديوهات تظهر خلالها ترقص، ونشرها لصور ترتدي خلالها ملابس البحر «البكيني».
وذكرت الجامعة في حيثيات عزل برنس أنه تم عزلها ليس بسبب فيديوهات الرقص وصور «البكيني» فقط، بل بسبب سفرها للخارج دون إذن وبسبب انقطاعها كثيرا عن العمل. وبدأت صورة برنس مع «جوفرين»، المنشورة، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذا اللقاء، واعترض عليها البعض وسألها عن
وذكرت الجامعة في حيثيات عزل برنس أنه تم عزلها ليس بسبب فيديوهات الرقص وصور «البكيني» فقط، بل بسبب سفرها للخارج دون إذن وبسبب انقطاعها كثيرا عن العمل.
وبدأت صورة برنس مع «جوفرين»، المنشورة، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذا اللقاء، واعترض عليها البعض وسألها عن هدف الزيارة، والبعض عبر عن رفضهم للقاءها «جوفرين»، وذكروها بأنه «سفير الاحتلال»، و«لا يجب الترحيب بالمغتصب».
وليست المرة الأولى التي تلتقي فيها شخصية معروفة بسفير إسرائيل في مصر، فقد سبقها النائب السابق توفيق عكاشة، والذي استضاف سفير إسرائيل السابق «حاييم كورين»، في فبراير 2016، داخل منزله، وبعد هذا اللقاء آثار الجدل حوله وكانت النتيجة أن البرلمان أسقط عضوية عكاشة بإجماع نوابه خلال فعاليات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالي.
شكرا لقرائتكم خبر عن منى برنس تثير الجدل من جديد بلقاء سفير إسرائيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .