انت الان تتابع الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع أمين بن عمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٢ م

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيامه بأي مداخلات هاتفية مع أي وسيلة إعلام تونسية خلال الساعات الماضية، وأنه أكد خلالها وجود أي مفاوضات مع نادي النجم الساحلي التونسي، لضم مهاجمه أمين بن عمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «لا أعلم كيف يمكن لأحد انتحال شخصيتي، والتجرؤ على إقحام علاقات النادي الأهلي مع نادٍ كبير مثل النجم الساحلي في تلك الخدعة».

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «بكل تأكيد أمين بن عمر لاعب كبير ومحترم وذو موهبة، ولكننا لم نفاوضه حتى تحدث كل هذه الضجة، وأن يصل الأمر إلى حد التزوير». وكانت إذاعة تونسية نشرت مداخلة مع شخص زعم أنه عبد الحفيظ، وأشار إلى أن انضمام محمد أمين بن عمر من النجم الساحلي إلى القلعة الحمراء «مسألة