انت الان تتابع مقدمو الدعوى ضد رانيا يوسف: تنازلنا لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٦ م

تنازل المحامون المتقدمون ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، عن الدعوى المقدمة منهم، اليوم الاثنين.. وهم: "عمرو عبد السلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني"، وأصدروا بيانًا جاء فيه: "عندما قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة رانيا يوسف، لم يكن ذلك بغرض تحقيق مكاسب شخصية، ولا للنيل من شخصها، بل كان من منطلق الحرص على النظام العام والآداب.. وخوفا من نشر الفوضى ومخالفة معايير القيم والأخلاق".

وأضافوا: "نؤكد احترامنا وتقديرنا الكامل للفن والفنانين، وأن الإجراءات القانونية قد اتخذت ضد واقعة معينة نراها تخطت حدود الحرية والعرف المجتمعي، وخالفت أحكام القانون (الذى ينظم علاقة الفرد بالمجتمع)، وشكلت جريمة يعاقب عليها القانون إذا ثبت تعمد ارتكابها، نحن دائما ندافع عن الحريات العامة للمواطنين، ومع