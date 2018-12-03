هل يؤثر انسحاب قطر من منظمة الأوبك على مصر؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أعلنت دولة قطر اليوم الإثنين، انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير 2019، صرح بذلك المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة

نقل حساب شركة "قطر للبترول"، عبر موقع "تويتر"، اليوم إعلان المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة، قرار انسحاب دولته من منظمة الأوبك وذلك في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة قائلا إنه "قد تمّ إبلاغ المنظمة بالقرار". وأضاف الكعبي أن "هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر تركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا، مضيفا أنها عكفت خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارج قطر.

وأعلنت دولة قطر اليوم الإثنين، انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك" اعتبارا من الأول من يناير 2019. وأضاف الكعبي أن "تحقيق أهداف دولة قطر الطموح يتطلب الكثير من التركيز والالتزام في تطوير وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال"، وفقا لما نقلته شركة قطر للبترول

وأعلنت دولة قطر اليوم الإثنين، انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك" اعتبارا من الأول من يناير 2019. وأضاف الكعبي أن "تحقيق أهداف دولة قطر الطموح يتطلب الكثير من التركيز والالتزام في تطوير وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال"، وفقا لما نقلته شركة قطر للبترول عبر حسابها على موقع "تويتر". وذكر أن "دولة قطر ستظل تعتز بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مُصدِّرٍ للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا. كما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن بلادها "ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك، المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في أوبك. اقرأ أيضا: «مصر والتعاون للبترول» يبدآن طرح بنزين 95 بالأسواق ووفقا للوكالة، فقد قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري إن بلاده "عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة"، معتبرا أن "هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن وجودها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول". ويضيف وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري أنه "سيتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة قيد الدراسة خلال الأشهر القادمة"، موضحا أن "أحد أهم ملامح الاستراتيجية المستقبلية للقطاع هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في قطر وعلى تعزيز مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفقدت منظمة "أوبك" سيطرتها على أسواق النفط، وباتت المجريات في هذه السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي تتحدد من قبل ثلاث شخصيات، وذلك عبر إطلاق التصريحات أو التغريدات وفقا لمقال تحليلى نشرته وكالة "بلومبرج"، والتى قالت فيه إن قيادات ثلاثة أكبر منتجين للنفط في العالم وهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان، سيؤثرون على مسار أسعار النفط في 2019 وما بعد ذلك. وفي تعليقه على القرار قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى، انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يؤكد أن "قطر" أداة تحركها الولايات المتحدة الأمريكية كيفا شاءت، وفى أى وقت بهدف زعزعة الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم من خلال ممارسة بعض الضغوطات على دول بعينها تعتمد على استخدام النفط فى صناعاتها، مشددًا على أن أمريكا أصبحت المتحكم واللاعب الرئيسى فى صناعة النفط واستخدام النفوذ والقوى فى ضرب استقرار الدول الاقتصادية الكبرى وأبرزها الصين. اقرأ أيضا: «صحارى» تستعرض خبراتها في مؤتمر بحث واستكشاف البترول ونوه "يوسف" فى تصريحاته لـ"التحرير" بأن قرار انسحاب "قطر" يأتى فى صالح الاقتصاد والسوق الأمريكية فقط، مشيرا إلى أنها تعتبر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال على مستوى العالم، بالإضافة لإنتاجها 600 ألف برميل يوميا من النفط والذى تستهلك جزءا بسيط منه لقلة سكانها مقابل قيامها ببيع النصيب الأكبر فى السوق العالمية.



وأوضح أن انسحاب "قطر" يهدف إلى ضرب منظمة "أوبك"، بدعم من أمريكا حتى تفقد المنظمة مصداقيتها باعتبارها العامل الرئيسى فى التسعير والمتحكم فى الإنتاج على مستوى العالم، بالإضافة لإضعاف موقف "أوبك" فى الصراع بين المنتج والمستهلك، مؤكدا أن قطر تعتبر أول دولة تعلن انسحابها من المنظمة. وأكد أن القرار "أمريكى" مئة بالمئة لأنها هى التى تتحكم فى السوق العالمية بأكثر من متغيرات، منها على سبيل المثال الصناعات فى الدول الكبرى التى تتوقف على حجم التعامل مع السوق الأمريكية باعتبارها أكبر سوق مستهلكة فى العالم، كما كان إعلان أمريكا مؤخرا فرض رسوم جمركية جديدة إضافية على واردات الصين عاملا يمثل ضغطا كبيرا على الأخيرة باعتبارها من أكثر الدول استهلاكا للنفط، والذى بدوره سيؤدى لركود فى الصناعة الصينية يعقبه انخفاض استهلاك الصين من المنتجات البترولية والنفط بوجه عام، الأمر الذى يؤدى لخفض حجم التجارة العالمى فى السوق، فيؤدى لزيادة المعروض من النفط يعقبه انخفاض فى الأسعار. وأشار إلى أن أمريكا تتلاعب بوجهين، حيث علقت قرارها رفع الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما وهذا معناه إعادة انتعاش السوق والصناعة الصينية والحركة، وبوادر فك الأزمة على المدى الطويل، الأمر الذى سينتج عنه قيام الصين باللجوء لاستيراد كميات كبيرة من النفط، مما يحسن من موقف الطلب على النفط الذى شهد منذ قليل زيادة مقدارها 5% فى أسعاره بعد حالة الانخفاض المدوى الذى شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة. أما فيما يتعلق بتأثير القرار القطرى، الانسحاب من منظمة "الأوبك" على مصر، فهذا سيؤثر بالتأكيد لأن مصر تستورد 30% من منتجاتها البترولية من الخارج، مما يعنى أن أى ارتفاع فى الأسعار العالمية للنفط سيعود بالضرر على مصر، لأنه يزيد من الأعباء على الحكومة المصرية، ممثلة فى زيادة نسب الدعم المقررة على المنتجات البترولية التى تعود بالسلب على الفرد المصرى باعتباره الأكثر تضررا من هذا نتيجة قيام الحكومة برفع الأسعار رغمًا عنها علما بأنه هناك خطة لإلغاء الدعم نهائيا عن المنتجات البترولية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

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