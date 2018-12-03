انت الان تتابع أحدهم خلع حذاءه.. أغرب مواقف الزعماء بالأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تظل المواقف الغريبة بالأمم المتحدة علامات سياسية مستمرة لسنوات طويلة في تاريخ العالم، وهو الأمر الذي يجعلها جزءا من ذكريات الشعوب بغض النظر عن انطباعاتهم نحوها.

لطالما شهدت منصات الأمم المتحدة العديد من المواقف الغريبة، والتي كانت بمثابة محطات رئيسية في تاريخ المنظمة الدولية، والتي تستقبل سنويًا قادة وممثلي العالم للبت في العديد من القضايا، والتي بطبيعة الحال تتشابك بشكل واضح، ما يؤدي لظهور انفعالات ضخمة. وعلى مدى عقود طويلة كانت منصات الأمم المتحدة ساحة لإظهار أغرب التصرفات والانفعالات التي ظلت حديث العالم لسنوات طويلة بعد ظهورها، وهو الأمر الذي كان بمثابة مواقف سياسية تمثل أصحابها، والذين رأوا أن محافل الأمم المتحدة خير مكان للتعبير عنها.

رائحة الكبريت فاجأ الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيرز العالم عام 2006، عندما تحدث عن "شيطان متجسد في صورة بشر"، وهو الأمر الذي جاء بدون مقدمات واضحة. أحدهم احترف الكرة.. الميول الرياضية لزعماء العالم وقال تشافيرز وقتها في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن: "الشيطان المتجسد في صورة إنسان

رائحة الكبريت فاجأ الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيرز العالم عام 2006، عندما تحدث عن "شيطان متجسد في صورة بشر"، وهو الأمر الذي جاء بدون مقدمات واضحة. أحدهم احترف الكرة.. الميول الرياضية لزعماء العالم وقال تشافيرز وقتها في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن: "الشيطان المتجسد في صورة إنسان الذي كان يقف قبل قليل، هو السبب وراء انتشار رائحة الكبريت في أرجاء قاعة الاجتماع العام للأمم المتحدة". معمر القذافي معمر القذافي كعادته حاول العقيد معمر القذافي الزعيم الليبي السابق أن يجتذب الأضواء بتصرفات مختلفة على المستوى السياسي، كان أبرزها عام 2009، عندما قام بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة التاريخي، وذلك خلال خطاب طويل استمر لأكثر من ساعة ونصف. وشهد الخطاب المطول لمعمر القذافي وصف مجلس الأمن بـ"مجلس الحرب والرعب"، وذلك على الرغم من كون الخطاب لم يتناول أوجه الانتقاد الرئيسية للمجلس في مختلف القضايا الدولية. حذاء سوفيتي حذاء سوفيتي وفي ستينيات القرن الماضي، استطاع رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي الأسبق نيكيتا خريتشوف خلال عام 1960، جذب الانتباه بانفعاله الشديد، وذلك عندما قام بخلع حذائه والضرب به على المنصة. أحدها كان فندقا.. قصور رئاسية تحكي تاريخ الشعوب وعلى الرغم من غرابة الموقف، فإنه تفسيره الأول كان إسكات الحضور، وخاصة الوفد الفلبيني الذي أحدث حالة من القلق بسبب الاعتراض على السياسات السوفيتية خلال منتصف القرن الماضي. خطاب 8 ساعات خطاب 8 ساعات على مدى تاريخ طويل من اجتماعات الأمم المتحدة، عرف العالم العديد من الزعماء الذين لا يكلون أو يملون من إلقاء الخطابات الطويلة، إلا أنه لم يعرف أغرب من المبعوث الهندي كريشنا مينون، والذي ألقى خطابا -هو الأطول في تاريخ الأمم المتحدة- لمدة تجاوزت 8 ساعات، ما أدى في النهاية إلى سقوطه مغشيًا عليه. الموضوع الرئيسي لخطاب مينون الطويل كان الحديث عن أزمة كشمير، وذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنسختها لعام 1957. فيدل كاسترو فيدل كاسترو كان الرئيس الكوبي الشهير أحد أبرز القادة الذين يعشقون الخطب الطويلة، وهو الأمر الذي كان دافعًا له لتمديد كلمته في اجتماع الأمم المتحدة عام 1960 إلى أكثر من 4 ساعات ونصف، أكد خلالها موقفه تجاه العديد من القضايا والملفات.

وكان أبرز ما تناوله كاسترو هو حديثه عن مدى فوائد النظام الاشتراكي لاقتصاد الدول، وهو الأمر الذي لم يلق قبولًا واسعًا لدى عدد من وفود البلدان الرأسمالية خلال تلك الفترة. تهديد كوكبي تهديد كوكبي لم يعرف قادة الولايات المتحدة الأمريكي الكثير من المواقف الغريبة في الأمم المتحدة خلال تواجدهم بمقر الأمم المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان كان الأكثر غرابة بين أقرانه. إحداها للقذافي.. سيارات الرؤساء الخارقة في العالم وفاجأ ريجان العالم في قمته الأممية لعام 1960 بالحديث عن تهديد غريب، حيث أكد أن كوكب الأرض مُعرض لهجوم عسكري فضائي خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي لم يستطع الجميع أخذه على محمل الجد، لتتعالى بعض الضحكات في القاعة. النمسا تتحدث العربية النمسا تتحدث العربية فاجأت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل العالم ببدء خطابها بالأمم المتحدة هذا العام بالحديث باللغة العربية، مؤكدة أنها تعلمتها في مقر الأمم المتحدة بفيينا وأثناء الحرب في بيروت.

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