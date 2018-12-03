انت الان تتابع مارادونا يفشل في الصعود لدوري الأضواء المكسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٧ م

تغلب فريق أتلتيكو سان لويس على فريق دورادوس دي سينالوا الذي يدربه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا اليوم الاثنين، ليحرمه من الفوز بلقب مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية المكسيكي (أبرتورا 2018) وفرصة الصعود لدوري الأضواء، واقتنص أتلتيكو سان لويس اللقب بتفوقه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فبعدما خسر ذهابا بهدف نظيف الخميس الماضي، انتصر إيابا على أرضه مساء أمس 4-2 في الوقت الإضافي، وشاهد مارادونا المباراة من المدرجات بعدما تم طرده الخميس لإهانته حكم اللقاء ومدرب سان لويس، ألفونسو سوسا.

وبهزيمته أهدر فريق مارادونا فرصة الصعود للدرجة الأولى، إذ سيخوض سان لويس بصفته بطل "أبرتورا 2018" مباراة مع الفائز بـ"كلاوسورا 2019" للحصول على بطاقة الصعود لدوري الأضواء، وفي حالة أن الفائز بالمرحلتين كان ذات الفريق، فسيحجز بطاقة تأهله للدرجة الأولى مباشرة. وتولى مارادونا تدريب دورادوس في شهر سبتمبر