معرض إيديكس.. 41 دولة مشاركة وجناح لمكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعد المعرض فرصة لمصر والدول المشاركة لعقد صفقات السلاح واتفاقيات شراكة مع كبرى الشركات العالمية وعقود تصنيع مشترك لبعض الأسلحة، كما أنه فرصة لتبادل الخبرات

يعقد لأول مرة في مصر، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، وهو فرصة لدفع مكانة السوق المصري في تجارة الأسلحة وتكنولوجيا الأمن، وجناح خاص لمكافحة الإرهاب، يجذب عدد ضخم من الرعاة والشركاء الإعلاميين العالميين، ويحضر المعرض أكثر من 10 وزراء دفاع و8 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين وذلك بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس، ومن المقرر أن يقام المعرض في مصر كل عامين.

ما هو معرض «إيديكس» 2018؟ هو محفل دولي ضخم لعرض أحدث المنتجات العسكرية والدفاعية التى توصلت إليها شركات التصنيع المصرية والعالمية فى إطار سياسة تنويع الأسلحة التى تتبعها مصر، يعقد لأول مرة في مصر في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر تحت اسم "المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية" تحت رعاية

ما هو معرض «إيديكس» 2018؟ هو محفل دولي ضخم لعرض أحدث المنتجات العسكرية والدفاعية التى توصلت إليها شركات التصنيع المصرية والعالمية فى إطار سياسة تنويع الأسلحة التى تتبعها مصر، يعقد لأول مرة في مصر في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر تحت اسم "المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإقامة المعرض. من هي الشركة المنظمة؟ من هي الشركة المنظمة؟ شركة كلاريون Clarion شركة إنجليزية عالمية، رائدة فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات والمحافل والفعاليات فى مجالات الطاقة والأمن والدفاع والإتصالات والبنية التحتية، من أبرز الشركات المتعاونة معها شركة Dell للإلكترونيات وشركة جازبروم Gazprom للطاقة، مقرها الرئيسي فى لندن ويعمل بها 2500 موظف موزعين على 15 مكتب على مستوى العالم، نظمت أكثر من 200 حدث دولي بإجمالي عدد زوار أكثر من مليون زائر لجميع معارضهم مجتمعة. كم عدد الدول المشاركة؟ كم عدد الدول المشاركة؟ يتكون المعرض من 3 صالات، وتشارك 373 شركة مصنعة يمثلون 41 دولة من بينهم مصر، بالإضافة إلى أجنحة دولية تمثل 21 دولة رائدة فى تصنيع الأسلحة، وحضور أكثر من 10 آلاف من كبار العسكريين وممثلين عن شركات التصنيع. إلام يهدف المعرض؟ إلام يهدف المعرض؟ يعد المعرض فرصة لمصر والدول المشاركة أيضا لعقد صفقات السلاح واتفاقيات شراكة مع كبرى الشركات العالمية وعقود تصنيع مشترك لبعض الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك، فهو فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الرواد فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، وعرض آخر التطورات التكنولوجية فى مجال التصنيع العسكري والتسليح البري والبحري والجوي، ويأتي المعرض كخطوة لتطوير مركز السوق المصري فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية. علام يتضمن جناح مكافحة الإرهاب؟ علام يتضمن جناح مكافحة الإرهاب؟ نظرا للتهديدات الحالية التى تشهدها المنطقة والعالم كله من شيوع الأحداث الإرهابية، فإن الحكومة المصرية تحرص على تزويد قواتها الأمنية بالإمكانيات والتدريبات المناسبة لحماية شعبها وتأمين حدودها، فضلا عن هذا فإن الخبراء الأمنيين قد أدركوا أن القوة التقليدية وحدها ليست كافية، لذا فإن مصر قد خصصت جناح خاصا بمكافحة الإرهاب يستطيع من خلاله المصنعين عرض أحدث إنجازاتهم فيما يخص هذا الجهد، مما يساعد صانعي القرار في مصر والشرق الأوسط فى مواجهة هذه الظاهرة. ويتضمن الجناح عرض لأحدث تكنولوجيات تأمين الحدود وأمن المطارات والموانئ، وحماية البنية التحتية الحساسة، والأمن المعلوماتي (السيبراني) والأمن القومي والتجسس والمراقبة، وتأمين المدنيين وإدارة الأزمات والطوارئ، والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب. ما هى الشركات الراعية للمعرض؟ ما هى الشركات الراعية للمعرض؟ يصنف رعاة المعرض إلى 4 فئات: الرعاة البلاتين وهم شركتي بوينج وشركة Dassault من أفضل شركات تصنيع الطائرات في العالم، والرعاة الذهبيون وهم شركة أوراسكوم وشركة MBDA المتخصصة في مجال تصنيع أنظمة الصواريخ، وشركة naval group، والرعاة الفضيون أبرزهم شركة جنرال إليكتريك، والرعاة البرونز أبرزهم شركة التدريع، شركة سعودية متخصصة في مجال صناعات الدفاع والآليات العسكرية والمدرعات المدنية والعسكرية وتأمين الأشخاص والآليات والمباني من المتفجرات، وتعد شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمعرض.

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