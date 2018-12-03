الان تتابع اكتشاف بؤرة لتفشي نوع مرتفع السمية من إنفلونزا الطيور في طهران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات كشفت مصادر إيرانية، عن اكتشاف يؤرة لتفشي لتفشي نوع مرتفع السمية من إنفلونزا الطيور في عدد من المناطق بطهران، وفقا لما أعلنته “رويترز”.

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