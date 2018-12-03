الان تتابع مصادر: قيادات الحوثي تماطل في إجراءات نقل جرحى الميليشيات إلى سلطنة عمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

قالت مصادر في مطار العاصمة الليبية صنعاء، أن مليشيا الحوثي تماطل في إجراءات نقل من يقاتلون في صفوفها إلى مطار صنعاء لنقلهم إلى سلطنة عمان بالطائرة الأممية التي وصلت، اليوم الإثنين، إلى مطار صنعاء.

وأكدت المصادر، أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي وصل قبل ساعات إلى مطار صنعاء يسعى إلى معالجة ذلك.

وأفاد خبير في الحركة الحوثية، بأن مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى يأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة وكجزء من مبادئ الحركة في عدم إيفاء المليشيا الحوثية بالعهود والمواثيق.

كما أفادت المصادر، بأن سبب التعطيل تدخل قيادات حوثية مقربة من “عبدالملك”، لاستبدال بعض من جرحى أبناء القبائل بآخرين من أبناء عمومة وأقارب الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، تسهيله لعملية نقل جرحى الحوثيين مع مرافقيهم إلى مسقط، اليوم، عبر طائرة الأمم المتحدة بطلب من المبعوث الأممي، وبتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية.

وقال ناطق التحالف، العقيد تركي المالكي، إن طائرة أممية ستصل الإثنين مطار صنعاء لإخلاء الجرحى يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط.