وزير الخارجية اللبناني يصل بغداد

وصل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على رأس وفد حكومي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "زيارة باسيل، ستستمر ليومين، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم"، مضيفا أنه "سيجري مباحثات أيضا مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أكد خلال لقائه وزير الخارجية العراقي السابق، إبراهيم الجعفري، في (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.