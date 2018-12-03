ميركل تعتزم المشاركة في مراسم تأبين جورج بوش الأب

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المشاركة في مراسم تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، والتي ستقام بعد غد الأربعاء في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين أن ميركل ستتوجه غدا الثلاثاء إلى واشنطن وستعود إلى برلين مباشرة عقب انتهاء مراسم التأبين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك محادثات ستجريها ميركل على هامش مراسم التأبين، قال زايبرت إن هذا الأمر سيتضح قبل أو خلال المراسم، موضحا في الوقت نفسه أن الهدف من الزيارة هو الإعراب عن تعازي ألمانيا للشعب الأمريكي في وفاة هذا الرئيس.

وتوفى جورج بوش الأب يوم الجمعة الماضي في منزله بمدينة هيوستن الأمريكية عن عمر ناهز 94 عاما.

وكان الرئيس الأمريكي رقم 41 ، والذي شغل مهام منصبه خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 1993 ، ساهم على نحو كبير في إعادة توحيد شطري ألمانيا، وانتهت في عهده الحرب الباردة.

وكانت ميركل وصفت بوش الأب في خطاب تعزية بأنه “ضربة حظ للتاريخ الألماني”، مشيدة بدوره في تعزيز العلاقات عبر الأطلسي.

ويعتزم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا المشاركة في مراسم التأبين.

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