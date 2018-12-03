شكرا لقرائتكم غريفثس يصل صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل المبعوث الأممي لليمن، مارتن #غريفثس، اليوم الاثنين، إلى صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثي، في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات في السويد لتحقيق سلام في اليمن.

وأكدت مصادر سياسية في صنعاء أن وصول غريفيثس إلى مطار صنعاء تزامن مع استكمال إجراءات ترحيل 50 من جرحى ميليشيات الحوثي ومرافقيهم إلى مسقط على متن طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة.

وأفاد شهود عيان أن الطائرة الإثيوبية هبطت في مطار #صنعاء صباح اليوم، ويجري فريق من الأمم المتحدة فحص وثائق الجرحى ومطابقة أسمائهم وفقا لقائمة الأسماء التي صرح لها تحالف دعم الشرعية لأسباب إنسانية.

وسياسياً، بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في الرياض مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سمنبي الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها السويد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقدم المبعوث السويدي عرضاً مفصلا عن الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات، مؤكداً على موقف السويد الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة السفر.