أول تعليق من الكرملين على مصافحة بوتين وولي العهد السعودي

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قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن العلاقات الشخصية الودية تشكل أساسا للتعاون المثمر، وذلك تعليقا على المصافحة التي رصدتها الكاميرات بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين.

جاء ذلك ردًا على سؤال من الصحفيين بشأن مغزى المصافحة الودية بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي أمام عدسات وسائل الإعلام، أثناء القمة التي عقدت في بوينس آيرس الأسبوع الماضي.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سبق وأن رحب بزعماء آخرين بمصافحة مماثلة، موضحا: «هذا يعكس علاقات شخصية طيبة، وهي تشكل أرضية للتعاون المثمر متبادل المنفعة».

ولفت بيسكوف إلى جاهزية الطرف السعودي للتحقيق بقضية مقتل خاشقجي، مشددا على اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الثنائية مع الرياض ومواصلة الاتصالات مع قيادة المملكة على أرفع مستوى.

ووصف المتحدث الاجتماع الذي عقد بين بوتين والأمير محمد بن سلمان، في بوينس آيرس، بأنه كان مثمرا ومفصلا وتطرق على وجه الخصوص إلى مسألة التعاون بين الدولتين ضمن إطار اتفاق «أوبك+».