شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار» يهنئ أبناء الوطن المؤهلين لخوض الانتخابات الفيدرالية بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال الدكتور عصام خليل، فى بيان عنه، إن الوطن يفخر بكل أبنائه الذين يرفعوا اسمه فى شتى المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية، خاصة فى البلدان الغربية ليكونوا صورة معبرة عن حضارة مصر وقوتها الراسخة عبر التاريخ.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن فوز ثلاثة مواطنين ذو أصول مصرية خالصة فى انتخابات حزب المحافظين والتأهب لخوض منافسة الانتخابات الفيدرالية يؤكد قدرة المصريين على القيادة والريادة فى كافة بلدان العالم؛ مؤكدًا أن الحزب يدعم ويساند المرشحين بكل قوة من خلال مندوبيه لحصد مقاعد البرلمان الفيدرالي.

وأعرب "خليل" عن تمنياته النجاح والتوفيق المبُهر لابناء مصر، وهم غادة ملك بدائرة Mississauga- streetsville ، والدكتور هانى توفيليس فى دائرة Mississauga-Erin Mills ، مريم إسحق بدائرة Pierrefonds-Dollard في مدينة كيبك)؛ مشيرًا إلى أن دعم المرشحين المصريين واجب وطنى ولاسيما بأن المرشحين حازوا ثقة قيادات وأعضاء حزب المحافظين الكندى للترشح تأكيدا على جدارتهم فى إجراء منافسة قوية وتحقيق النجاح.

وتابع:" أن نجاح المصريين فى الانتخابات الفيدرالية يمثل صوت عربي - مصرى يوضيح الحقائق عن بلادهم الأم ويكونوا عونّ لها من خلال مواقع المسئولية إلى جانب تحقيق رؤي تخدم البلدان التى يقيمون فيها، وأشار إلى تجربة نجاح المصرى بيتر خليل النائب عن حزب العمال في انتخابات البرلمان الفيدرالي وجب تكرارها".

ومن جانبه وجه المهندس أمير رؤوف ممثل حزب المصريين الأحرار بكندا، التهنئة للمرشحين الثلاثة ذو الأصول المصرية لتحقيق النجاح والحصول على ثقة قيادات وأعضاء حزب المحافظين الكندى لخوض منافسة الانتخابات.

وأكد أن نجاح أبناء مصر بكندا فى الدوائر الانتخابية سيمثل قوى ناعمة جديدة وصوت جهورًا لبلادهم الأم بين صناع القرار فى كندا، مؤكدا الدعم الكامل للمرشحين فى المنافسة والتمنيات بكل التوفيق لهم.