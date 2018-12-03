شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: تأجيل انتخاب رؤساء ونواب اللجان النوعية للانتهاء من احتفالية المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر تأجيل انتخابات اللجان النوعية على منصب الرئيس والنائب والمقرر لحين الانتهاء من الاحتفال بمئوية حزب الوفد.

وأضاف الهضيبى، فى بيان لحزب الوفد اليوم الاثنين، أنه سيتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه والمقرر بمعرفة المستشار رئيس الحزب مع الإبقاء على هيئات مكاتب لجان الشباب والمرأة والإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الوفد سيحتفل بذكرى مرور 100 عام على تأسيسه يوم 9 مارس المقبل.