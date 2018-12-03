شكرا لقرائتكم خبر عن صور..قوافل طبية وبطاطين للفقراء..أحدث أنشطة مستقبل وطن الخدمية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.

ونظم مستقبل وطن في محافظة الغربية، قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، لتوقيع الكشف المبكر عن أورام السرطان علي العاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون.

ووزع مستقبل وطن، حوالى 2000 بطانية على الأسر الفقيرة بقرية كوم دفشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.











