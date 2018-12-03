شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو جاد يشيد بالنظام الجديد للتعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تأييده التام لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التى أعلن فيها أن الوزارة ستطلق نظامًا جديدًا للتعليم الفني العام الدراسي المقبل 2019/2020.

وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم الأثنين، إن الدكتور طارق شوقى قال للتلاميذ فى التعليم الأساسى بالنص : "ركزوا علشان تلتحقوا بالنظام الجديد وممكن تلاقوا شغل قبل التخرج وأن الوزارة تستهدف استيعاب 70% من طلاب الشهادة الإعدادية بالتعليم الفني "، مؤكدا الأهمية القصوى لهذه التصريحات والتى تؤكد أن هذا النظام الجديد سوف يسهم بشكل كبير فى الحد من ازمة البطالة.

واضاف أبو جاد، أن الجميع داخل مصر يعلمون أن التعليم الفنى فى مصر كان سيئا منذ أكثر من 40 عاما والغالبية العظمى من خريجى هذا النوع من التعليم كانوا وللأسف الشديد لايجيدون القراءة والكتابة لافتاً إلى أن فلسفة التعليم الفنى فى الدول المتقدمة تغيرت وأصبحت المدارس الفنية مؤسسات تعليمية ناجحة وجميع خريجيها يلتحقون بالعمل مباشرة بعد تخرجهم بل أن غالبية المشروعات الصناعية والاستثمارية فى مختلف دول العالم تعتمد على خريجى التعليم الفنى.

وتابع أبو جاد، أنه إذا نجح الدكتور طارق شوقى فى تطوير وتحديث التعليم الفنى بما يتواكب واحتياجات سوق العمل بحيث يلتحق خريجو هذا النوع من التعليم بالمشروعات الصناعية والانتاجية والاستثمارية فإن هذا الوزير الوطنى سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه معلنا ثقته التامة فى قدرة الدكتور طارق شوقى على تحقيق النجاح فى هذا الملف مطالبا جميع الوزراء والمحافظين ومؤسسات الدولة بمساندة جهود هذا الوزير لأن مشروع تطوير النظام التعليمى فى مصر لم يعد مسئولية الدكتور طارق شوقى وحده ولن ينجح وحده فى تنفيذه وإنما أصبح مسئولية مصر بجميع مؤسساتها.

وطالب أبو جاد، بتدريب طلاب التعليم الفنى خلال فترة الدراسة على كيفية تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف المجالات الانتاجية والصناعية مؤكدا أن ذلك الأمر يكفل تملك خريجى التعليم الفنى لهذه المشروعات.