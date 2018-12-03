رئيس أوكرانيا يقدم مشروع قانون لإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون مع روسيا

قدم الرئيس الأوكراني، ​بيترو بوروشينكو​ مشروع قانون للبرلمان (رادا) بشأن إنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة مع ​روسيا​. وأكد بوروشينكو أن "مشروع هذا القانون لا يمكن تأجيله". وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد تصاعد التوتر بين روسيا و​أوكرانيا​، خاصة بعد حادث كيرتش، حيث احتجزت ​القوات​ الروسية 3 سفن حربية أوكرانية بعد اجتيازها ​المياه​ الإقليمية الروسية.

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