لاريجاني: دعوة اميركا للتفاوض مع ايران مجرد خدعة

اعتبر رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​، دعوة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للتفاوض مع ​ايران​ بانها مجرد خدعة. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين وفي الرد على سؤال حول الدعوات التي وجهها ترامب للتفاوض مع ايران بلا قيد او شرط، اعتبر لاريجاني ذلك مجرد خدعة وانهم يضمرون خلاف ذلك، مشيرا الى ان التصريحات الصادرة عن الرئيس الاميركي صنفان، الاول تصريحات عبثية وسخيفة يتجرا فيها على الشعب الايراني.

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