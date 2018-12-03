باسيل غادر بيروت متوجهاً الى بغداد يرافقة تويني ولويس لحود

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، بيروت متوجهاً الى ​بغداد​ يرافقه وفد يضم وزير مكافحة الفساد ​نقولا تويني​ ومدير عام وزارة الزراعة ​لويس لحود​ وعدداً من رجال الاعمال، وعلى جدول الزيارة لقاءات مع رؤساء الجمهورية ​برهم صالح​ ومجلس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ ورئيس مجلس النواب ​محمد الحلبوسي​ ووزير الخارجية ​محمد علي الحكيم​ و بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس ساكو وفي أربيل سيلتقي الوزير باسيل رئيس اقليم كردستان السابق السيد ​مسعود البارزاني​ ورئيس حكومة إقليم كردستان السيد نجيرفان البرزاني

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