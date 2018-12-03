قاطيشه: للنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة بإنسانية أكبر

اشار النائب وهبة قاطيشه في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "لمناسبة اليوم العالمي لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة أتمنى لكل دول العالم وشعوبها أن تنظر لهذه الفئة العزيزة من المواطنين، بإنسانية أكبر وأن تعالج قضاياهم بروح ​المحبة​، لتجعل منهم جزءا أساسيا من المجتمع المنتج والمتماسك والمحب".

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