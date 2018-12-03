القزي: بلدة الجية نجحت وحدها بحل مشكلة النفايات بمساعدة "مرسي كور"

تناول رئيس البلدية جورج نادر القزي، لمناسبة تسليم مؤسسة "مرسي كور" الدولية، بلدية ​الجية​ ​سيارة​ "بيك آب" وآلية "بوب كات"، في باحة ​دير مار شربل​ في الجية، ضمن مشروع دعم فرز النفايات في البلدة تحت اسم "انتاج"، والذي تنفذه البلدية. مشكلة وأزمة النفايات في البلدة منذ بداياتها، مشيرا في كلمة له الى "ان بلدتنا الجية كان يفترض ان تكون البديل ل​مطمر الناعمة​، وحين رفضت وتصدّت لهذا المشروع ولجميع محاولات رمي مشكلة نفايات ​لبنان​ عليها، عاقبونا ولم يرفعوا لنا النفايات طوال هذه السنوات الثلاث، فقمنا برفع نفاياتنا من البلدة، على الرغم من عدم وجود مشاعات لنا، وقمنا بتجميع النفايات في مكان محدد، وباشرنا بإدارة النفايات ذاتيا". لفتا الى ان " قطعنا شوطا كبيرا، حيث تمكنا من تجميع النفايات بعد رفعها من احياء وشوراع البلدة. وباشرنا بمشروع فرز النفايات، عبر انشاء اكبر معمل لفرز النفايات في المنطقة، عبر قدراتنا الذاتية، من خلال اموالنا وتعبنا لا من خلال مساعدات الآخرين كما يجري في بلدات اخرى. معمل الفرز انجز وبقيت التجهزات، فكانت اول مؤسسة تقف الى جانبنا هي مؤسسة "مرسي كور".

وإعتبر القزي "ان الجية بلدة يتيمة سياسيا"، قائلا: "للأسف لن نجد على المستوى السياسي زعيما يتبنى الجية، ويقول ان الجية محسوبة علينا ويقدم لها المساعدات". وأكد "العمل لنجاح الجية"، مشيرا الى ان "البلدية قامت بحل ​مشكلة النفايات​ بمساعدة مرسي كور"، لافتا الى ان "المشروع الذي سينفذ مع مرسي كور وهو الفرز من المصدر"، مشيرا الى ان "المشروع سيشمل جميع احياء البلدة وجميع المنازل"، موضحا" ان الجية اصبحت شبه مدينة".