اللقاء البرلماني الثاني يوصي ان تهتم الحكومة بالاشخاص ذوي الاعاقة جراء الالغام

أوصى اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الالغام في لبنان المنعقد قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، بالطلب من مجلس النواب اعادة تاكيد اهمية القانون 220 على 2000، والطلب من الحكومة الاسراع في تنفيذ هذا القانون واصدار المراسيم التنفيذية للحقوق المذكورة في القانون، بالاضافة الى تفعيل الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة جراء الالغام، واعطائها الصلاحيات التي تخولها اتخذا القرارات لمصلحتهم، كما الاهتمام الجدي من الحكومة بموضوع تأمين حق الاستشفاء والرعاية الصحية والاجتماعية وحق التوظيف والعمل للاشخاص ذوي الاعاقة، ودعت الحكومة الى المساهمة في البرامج الوطنية التي تعنى برفع الاضرار الناتجة عن الالغام والذخائر العنقودية، واوصى اللقاء تحديد مهلة للحكومة لاخذ المبادرات وتنفيذ هذه البنود.
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