القبض على سائق بحوزته 50 كيلو حشيش على الطريق الزراعي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على سائق على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة أمام إحدى القرى التابعة لمركز بنها، وبحوزته 224 طربة حشيش، تحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من النقيب محمد خالد معاون مباحث بإدارة المنافذ والطرق بالقليوبية، بضبط سائق وبحوزته كمية كبير من الحشيش المخدر.

جرى العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي مدير مباحث المديرية، وبتقنين الإجراءات تبين أنه أثناء مأمورية قوة من مباحث الطرق والمنافذ على الطريق الزراعي، وعند إيقاف إحدى السيارات الميكروباص حمراء اللون حاول قائدها الهرب.

وضبطت القوة سائق السيارة ويدعى "خ .م .س"، 33 سنة، بنها ويعمل فنى إصلاح راديو وتليفزيون وبحوزته 224 طربة حشيش، زنة 50 كيلو من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره 9600 جنيه.

وبمواجهته أقر بملكية والدته للسيارة المضبوطة واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات تجارته الآثمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.