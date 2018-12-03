بالصور.. المئات يتوافدون على مواقع فحص "فيروس سي" لليوم الثالث في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

توافد مئات المواطنين في محافظة الأقصر، على وحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات وسيارات العيادات المتنقلة ومواقع الفحص المتحركة المنتشرة في المحافظة، لتلقي الفحوصات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على "فيروس سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة" وذلك اليوم الثالث على التوالي.

وشهد ديوان عام محافظة الأقصر، الإثنين، وجود عيادة متنقلة لاستقبال المواطنين لتلقي الفحوصات الخاصة بالمبادرة، حيث تتضمن المبادرة تواجد سيارات العيادات المتنقلة في أماكن التجمعات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث سبق وأن تم تواجد عيادات متنقلة بجوار كنيسة العذراء بمدينة الأقصر، وفي قرية البغدادي بالبياضية، وفي حاجر الضبعية بالقرنة، وفي منطقة الشخايرة بأرمنت، وأمام مجلس مدينة إسنا، وفي قرية توماس بإسنا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، انتظام عملية استقبال المواطنين في مواقع الفحص، موضحا أنها تجري في سهولة ويسر.