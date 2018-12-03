المتحدث العسكري ينشر فيلم "مصر القوة والسلام" مع انطلاق "إيديكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الفيلم الوثائقي "مصر القوة والسلام"، بالتزامن مع انطلاق معرض "إيديكس 2018"، في المركز المصري للمعارض الدولية.

ويستعرض الفيلم القدرات العسكرية للقوات المسلحة المصرية، وتطورات نظم التسليح بها بداية من حرب 73 أكتوبر وحتى الوقت الراهن.

وانطلق معرض "إيديكس 2018"، في المركز المصري للمعارض الدولية، اليوم الاثنين ويستمر حتى يوم 5 ديسمبر 2018 بمشاركة كبرى الشركات المصرية العاملة في الصناعات الدفاعية إضافة إلى العديد من الشركات العالمية التي ستشارك بمنتجاتها في المجالات الدفاعية، تحت اسم " "المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر.