الملاريا تبعد مدافع المريخ عن مواجهة الافاعي الأوغندية

داهمت الملاريا مدافع المريخ محمد حمّاد الجس أمس وحرمته من خوض التدريب الرئيسي صباح اليوم الاثنين تحضيراً للقاء فايبرز الاوغندي بعد غد ألأربعاء في تمهيدي دوري ابطال افريقيا. وكان الجهاز الطبي للفريق قد إصطحب الجس للمشفى مساء أمس للاطمئنان على حالته الصحية وبيّن التشخيص ان اللاعب مريض بالملاريا ويخضع حالياً للإستشفاء، وبالتالي سيغيب اللاعب عن مباراة الأفاعي عصر بعد غد الأربعاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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