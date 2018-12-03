السجن 17 سنة لأسير من نابلس بتهمة الطعن

الخليج 365 | فريق التحرير

حكمت محكمة "سالم" العسكرية، بالسجن الفعلي (17 سنة ونصف) على الأسير تامر شوكت خضير (29 عامًا) من نابلس، بتهمة تنفيذ عملية طعن مستوطن وإلقاء زجاجات حارقة.

واعتقل جيش الاحتلال، تامر، بتاريخ 25 تشرين أول/أكتوبر 2015، وخلال ذلك تم الاعتداء عليه بالضرب وتكسير أسنانه الأمامية، وذلك بعد محاصرة موقع قرب جامع قرية مردة قضاء سلفيت، ومطالبته بتسليم نفسه.

وفي ذلك الحين، قالت عائلة تامر إنه كان يعمل خياطًا في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي سلفيت، وقد كان يقف في محطة يتجمع فيها العمال الذين يعملون داخل أراضي 48، عندما هاجمه مجموعة من المستوطنين، ثم نجح في الهرب منهم والتجأ إلى صيدلية للحصول على العلاج الأولي.

تزامن ذلك مع عملية طعن وقعت في المنطقة، وهي العملية التي يتهم الاحتلال، تامر، بتنفيذها، وعلى خلفيتها تم الحكم عليه بالسجن هذا اليوم. في ذلك الحين، تلقت عائلة تامر اتصالاً هاتفيًا من مخابرات الاحتلال، طلبت فيه إقناعه بتسليم نفسه "لأنه قد يكون شاهدًا على عملية الطعن"، لكن بعد اعتقاله أعلن الاحتلال أنه وصل إلى منفذ عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة مستوطن.