كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: إصدار 14 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التحالف العربي، إنه اصدر 14 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية. يأتي ذلك وصل فيه المبعوث الدولي مارتن غريفت الى صنعاء للتشاور مع مليشيا الحوثي بخصوص استئناف المفاوضات واجلاء 50 جريحاً من قيادات المليشيا الى مسقط.

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