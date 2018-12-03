كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدر يحذر من "تحالفات طائفية" ويدعو لتكليف "الشجعان" بحقيبتي الدفاع والداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر أن القادة "الشجعان" الذين حرروا الأراضي من سيطرة "داعش" هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة.

ووجه زعيم التيار الصدري، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، دعاه فيها إلى "عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم للمناصب".

كما دعاه الصدر كذلك إلى أن يعتبر أن القادة "الشجعان" الذين حرروا الأراضي من سيطرة "داعش" هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين لم يتم حتى الآن تعيين وزراء أصيلين لشغلهما.