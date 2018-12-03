كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات "السترات الصفراء" تغلق 100 مدرسة في جميع أنحاء فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم الإثنين، أن احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا امتدت إلى حوالي مائة مدرسة على مستوى البلاد.

وقال الموقع، إن العديد من المدارس تم حظرها جزئيا أو كليا من قبل المراهقين، الذين يشاركون في المظاهرات إعتراضهم على متطلبات الالتحاق بالجامعة الجديدة.

وهتف حوالي 1000 طالب باستقالة ماكرون، بعضهم يرتدون السترات الصفراء التي أصبحت شعار الحركة، والتي ظهرت في مدينة "نيس" يوم الاثنين، وفقا لمراسل فرانس برس.