كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تكشف عن حقيقة حرمان طائراتها من الوقود في تركيا ولبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم سعي طهران لحل مشكلة تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في لبنان وتركيا، إلا أن هذه المشكلة لا تزال قائمة بسبب العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "مهر" اليوم الاثنين، عن أمين نقابة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، أن وزارة الخارجية ومنظمة الطيران المدني الإيراني، تسعيان لحل مشكلة تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في لبنان وتركيا.

وصرح أمين النقابة بأن مشكلة تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود لا زالت قائمة في لبنان وتركيا.

وقال ساماني إن السبب في عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، حسبما تقوله شركات الوقود في هذين البلدين، هو العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ما يعرقل عملية التبادل المالي مع البنوك الإيرانية.

هذا وقد رفضت تركيا نهاية الشهر الماضي، تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، المتجهة إلى إيطاليا، بالوقود، ما أجبرها للعودة بصورة طارئة إلى إيران والهبوط في مطار" أورومية" على الحدود الإيرانية التركية.

كذلك امتنع لبنان عن تزويد شركات طيران إيرانية وسورية بالوقود، التزاما بالعقوبات.