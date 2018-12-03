كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلبيني: أستخدم "الماريجوانا" لأبقى متيقظا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي يقود حرباً على المخدرات، اليوم الإثنين، "مازحاً"، إن جداول المواعيد الطويلة أثناء عقد الاجتماعات الدولية، دفعته إلى استخدام الماريجوانا.

وأوضح دوتيرتي أن بعض القادة غالباً ما يغلبهم النعاس في مثل هذه المؤتمرات، ومن بينها اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تُجرى الواحدة تلو الأخرى، من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل.

وقال: "أنا لا أغفو كثيراً لأنني كنت أتعاطى الماريجوانا لأبقى متيقظاً، أما بالنسبة لآخرين، فهذا غير ممكن".

ويشار إلى أن الماريجوانا غير قانونية في الفلبين، حيث تشن إدارة دوتيرتي حملة عنيفة ضد المخدرات، أسفرت عن مقتل نحو 5000 شخص منذ 2016.

وقال الزعيم البالغ من العمر 73 عاماً للصحافيين في وقت لاحق، إنه كان يمزح بشأن استخدامه للماريغوانا.

وأوضح "لم يكن هناك وقت للنوم فعلاً"، مشيراً إلى أنه بعد الاجتماعات، كان عليه أن يقرأ حتى لا يبدو جاهلاً في الجلسات التالية.

وكان دوتيرتي غاب عن العديد من الاجتماعات والمناسبات في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا التي عقدت الشهر الماضي في سنغافورة، بسبب نومه، بحسب ما ذكره المتحدث باسمه، سلفادور بانيلو.