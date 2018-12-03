كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور مفاجئ للقذافي في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال بعض مناصري القذافي "يؤمنون" بأن الزعيم الليبي السابق لم يقتل وأنه حي يرزق، وقد ألفت روايات عن نجاته، أشهرها أنه أصيب وانتقل إلى بلد إفريقي وهو لا يزال يعيش هناك بعد شفائه.

ويبدو أن رواية "العودة" المنتظرة لـ"الأخ القائد" كما كان يدعى تحببا، لا تزال تنتظر أية إشارة، كي تنهض وتسري الحياة من جديد في أوصالها، لتكون أقرب ولو قليلا إلى الحقيقة من الوهم.

وفي هذا الصدد صادف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبيه للقذافي في صورة جمعت عددا من النجوم العالميين أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان، وتساءل بعضهم: أيعقل أنه هو؟، وجزم آخرون بأنه فعلا العقيد معمر القذافي!

لسوء حظ محبي القذافي، المعجزة لم تتحقق، والجالس إلى جوار بطل العالم في فنون القتال المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، والممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وعدد آخر من النجوم الكبار، لم يكن العقيد معمر القذافي "متنكرا"، بل السير ميك جاغر، المغني والممثل والمنتج البريطاني الشهير، الذي بدا في هذه الصورة تحديدا قريب الشبه بدرجة ما من الزعيم الليبي الراحل.