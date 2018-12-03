رسميا.. جنوب إفريقيا تؤكد ترشحها لاستضافة “كان” 2019 وتعويض الكاميرون

تتجه جنوب إفريقيا إلى تقديم ملف رسمي من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بعد أن تم سحبها من الكاميرون، يوم الجمعة الماضي، لتكون بذلك أبرز منافس محتمل للمغرب، في حال دخل هو الآخر على خط المنافسة على استضافة هذه التظاهرة.

وأعلنت وزيرة الشباب والرياضة الجنوب إفريقية، توكوزيل ساشا، صباح اليوم، عزم بلادها التقدم بشكل رسمي بترشحها لاستضافة هذا الحدث.

وذكرت تقارير إعلامية جنوب إفريقية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الجنوب إفريقية، منحت الضوء الأخضر للاتحاد المحلي من أجل إعداد ملف استضافة هذه التظاهرة، وتقديمه لدى الاتحاد الإفريقي للعبة.

وكان الكاتب العام للاتحاد الجنوب إفريقي، قد أكد في وقت سابق أن هذا الأخير لم يصدر بعد أي رد فعل، ولم يتواصل مع الـ”كاف” من أجل استضافة هذه التظاهرة وتعويض الكاميرون.

وقال المتحدث نفسه، ” لا شيء مؤكد لحدود اللحظة، نحن مطالبون بالتعامل مع الحكومة أولا واستشارتها قبل اتخاد أية خطوة، من السابق لأوانه الحديث عن تقديم أي ملف للاتحاد الإفريقي من أجل استضافة هذه التظاهرة”.

وأضاف أيضا، ” كأس إفريقيا لم تقترب منا رسميا، حتى لو وافقت الحكومة، هناك عملية للترشح فتحها الاتحاد القاري، كما أن هناك العديد من الدول الراغبة في هي الأخرى في الاستضافة”.

وفي حال تقدم رسميا، فإن جنوب إفريقيا ستكون هي أكبر منافس محتمل للمغرب من أجل احتضان الـ”كان”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر رسميا، سحب شرف تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 من الكاميرون، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقده الجمعة الماضية في العاصمة الغانية أكرا، بسبب عدم جاهزية البلد لاستضافة التظاهرة.

وأعلن الـ”كاف” عن قراره، بناء على تقرير آخر لجنة تفتيش تابعة للاتحاد، والذي أكد بأن الكاميرون جاهزة فقط بنسبة 60 بالمائة لاستضافة التظاهرة، وهي نسبة أقل من النسبة التي حددها الاتحاد القاري في دفتر التحملات الخاص بالمسابقة والمتمثلة في 85 بالمائة، قبل 7 أشهر من انطلاق المنافسة.

وفتح الـ”كاف”، السبت، الباب أمام الدول الراغبة في تعويض الكاميرون، كما منحها مهلة شهر ( إلى غاية 31 دجنبر) لتحضير ملفاتها، قبل الإعلان عن البلد البديل، شهر يناير المقبل.