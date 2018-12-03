الاحتجاجات على ” ONCF” تعود.. مسافرون يوقفون حركة القطارات والأمن يتدخل 

عادت الاحتجاجات على المكتب الوطني للسكك الحديدية، إذ أوقف مواطنون، صباح اليوم الاثنين، حركة القطارات في محطة بوسكورة، بسبب اكتظاظ المقطورات، وقلة القطارات المتوقفة في هذه المحطة.

وأوضحت مصادر محلية أن المسافرين المحتجين في محطة بوسكورة، أوقفوا القطار، بعد عدم تمكنهم من ركوبه بسبب الأعداد الكبيرة للمسافرين على متنه، مطالبين المكتب بتوفير قطارات بأعداد كافية لسكان بوسكورة، وهو الاحتجاج، الذي انتهى بتدخل أمني، أعاد حركة القطارات في محور الدارالبيضاء إلى طبيعتها.

ومن جانبه، خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية، صباح اليوم، بتوضيحات حول توقف حركة القطارات، حيث قال إنه في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، قام بعض المسافرين باعتراض انطلاق القطار في محطة بوسكورة عبر النزول إلى السكة، واحتلالها، وبالتالي عرقلة سير جميع القطارات القادمة إلى محطة الدارالبيضاء المسافرين، صباح هذا اليوم، مطالبين بتوفير مقاعد للجلوس.

واعتبر المكتب أنه “على الرغم من قدوم قطار آخر، في الساعة الثامنة والربع، بمقاعد شاغرة لم يتم إخلاء السكة إلا حوالي الساعة عاشرة وعشر دقائق، بعد تدخل السلطات”، معبرا عن “استنكاره” لتوقيف المسافرين لحركة القطارات.

يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق نظاما جديدا للتسعيرة، يرفع بموجبه سعر بعض الرحلات إلى أزيد من 50 في المائة، بحجة توفير أماكن لكل المسافرين على متن قطاراته، إلا أن مشكلة الاكتظاظ في القطارات لم تجد طريقها إلى الحل، على الرغم من رفع أسعار التذاكر.