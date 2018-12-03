جماهير “لخضرا” تستعد لاحتفالية لقب كأس “الكاف” في الرباط

تتأهب الفصائل التشجيعية المساندة لفريق الرجاء الرياضي، إلى تخصيص استقبال للاعبين على هامش مباراة المجموعة يعد التتويج، والتي ستجمع رفاق محمود بنحليب بالفتح الرياضي، الجمعة المقبلة، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرياط.

وعلم ” اليوم24″، أن المباراة ستعرف تعزيزا أمنية كبيرة، تأهبا لاستقبال أنصار الرجاء الرياضي، الذين اختاروا التنقل للاحتفال باللقب القاري عبر بوابة مباراة مؤجل الدوري المحلي، خصوصا وأن مباراة إياب نهائي كأس “الكاف” أقيمت خارج الديار وتحديدا بملعب كينشاسا للشهير.

يشار، إلى أن بعثة الرجاء الرياضي ستصل، عشية اليوم الاثنين، لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد رحلة طويلة من كينشاسا تقارب12 ساعة.