الحرب ضد “لحريك” مستمرة.. توقيف مهربين و40 مهاجرا وحجز زورق

تمكنت عناصر الدرك الملكي في سرية بني شيكر، التابعة للقيادة الجهوية لإقليم الناظور، بتعاون مع القوات المساعدة، أمس الأحد، من إحباط عملية للهجرة السرية، كانت ستنطلق من سواحل بلدة بني شيكر، حيث أوقفت 40 شخصا من أصل مغربي.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الموقوفين، كانوا سينطلقون من إحدى شواطئ بني شيكر، التي لا تبعد عن مدينة الناظور إلا ببضع كيلومترات، حيث مكنت العملية من حجز يخت كان سيقلهم، بالإضافة إلى توقيف شخصين، يشتبه في إشتغالهما ضمن شبكة إجرامية تنشط في مجال “تهريب البشر”، وتورطهما في عدد من عمليات الهجرة السرية، انطلاقا من سواحل الريف.

وجرى اقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي، للاحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على عناصر الشرطة القضائية للتحقيق معهم في المنسوب إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما كشفت التحقيقات الأولية تحديد هوية ثلاثة أشخاص، ينتمون إلى الشبكة الإجرامية ذاتها، التي تنشط في مجال الهجرة السرية.