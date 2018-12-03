مشاهد استثنائية بجامع الفنا..جماهير أغرقت الساحة لملاقاة نجوم السينما العالمية ورواج غير مسبوق -فيديو

حج، مساء يوم أمس الأحد، المئات من عشاق الفن السابع، إلى ساحة جامع لفنا في مدينة مراكش، لاستقبال الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، والذي حل بمنصة الساحة لتحية الجمهور.

وحضي الممثل الأمريكي الشهير، بتكريم خاص خلال فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وأجمع المراكشيون الذين اتلقاهم “اليوم 24” على الدور الذي يلعبه المهرجان الدولي للفيلم من ترويج للسياحة والتجارة في المدينة، بالإضافة إلى إعطاء المراكشيون فرصة مقابلة أكبر نجوم السينما العالمية بشكل مباشر.