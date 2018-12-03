حج، مساء يوم أمس الأحد، المئات من عشاق الفن السابع، إلى ساحة جامع لفنا في مدينة مراكش، لاستقبال الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، والذي حل بمنصة الساحة لتحية الجمهور.
وحضي الممثل الأمريكي الشهير، بتكريم خاص خلال فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وأجمع المراكشيون الذين اتلقاهم “اليوم 24” على الدور الذي يلعبه المهرجان الدولي للفيلم من ترويج للسياحة والتجارة في المدينة، بالإضافة إلى إعطاء المراكشيون فرصة مقابلة أكبر نجوم السينما العالمية بشكل مباشر.
شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد استثنائية بجامع الفنا..جماهير أغرقت الساحة لملاقاة نجوم السينما العالمية ورواج غير مسبوق -فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .