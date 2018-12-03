آخر القلاع الإعلامية لـ”البام” تتهاوى.. العماري يقرر إغلاق صحيفة “آخر ساعة”

بعد تسريحها لمجموعة من الصحافيين، وصل عددهم 35 صحافيا، شهر نونبر الماضي، علم “اليوم 24” أن فؤاد العماري، العمدة السابق لمدينة طنجة، وشقيق الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، قرر إسدال الستار على النسخة الورقية لمجموعة الإعلامية “آخر ساعة”، والتي استثمر فيها إلياس العماري الملايين من الدراهم، مراهنا على تلميع المشهد السياسي، والإعلامي لحزب الجرار.

وحسب المعلومات، التي حصل عليها الموقع من مصادر خاصة، فإن اجتماعا سيعقد، يوم غد الثلاثاء، في مقر الصحيفة في شارع الزرقطوني في الدارالبيضاء، للبحث عن صيغة لتعويض الصحافيين دون مشاكل، كما حصل مع الدفعة الأولى، التي تم تسريحها من “هولدينغ آخر ساعة” لصاحبه فؤاد العماري، والذي مررها له شقيقه إلياس في صفقة بيع وشراء.

وكشفت مصادر الموقع أن القائمين على الموقع طلبوا من جميع الصحافيين حضور اجتماع، يوم غد الثلاثاء، دون أن يفسروا لهم أسباب ذلك، ولا حتى من سيترأسه، إلا أن أخبار الكواليس المنتشرة في مكتب الجريدة تؤكد على أن عمر المؤسسة الإعلامية أصبح قصيرا، ومن المتوقع أن تُغلق أبوابها قبل دخول السنة المقبلة.