بدقة وصلت لـ98%: كلبة تُشخّص السرطان لدى صاحبتها ثلاث مرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شخّصت كلبة في الولايات المتحدة، إصابة صاحبتها التي تُدعى ستيفاني هرفيل، بسرطان المبيض ثلاث مرات، بدأت في عام 2013، حيث شخصت المرض أول مرة ثم اكتشفت عودة السرطان إلى صاحبتها مرتين في عامي 2015 و2016.

وقالت هرفيل إن الكلبة "وضعت أنفها على الجزء الأسفل من بطنها وشمت بهدوء شديد لدرجة أنني اعتقدت أن هناك شيئا ما على ملابسي، فعلت ذلك ثانية ثم مرة ثالثة، بعدها ذهبت واختبأت".

وبدأ الأمر حينما شعرت هرفيل بألم في بطنها، شخّصه طبيب في غرفة الطوارئ بأنه كيس على المبيض، ونصحها بالعودة إلى المنزل مع تناول مسكن فقط، إلا أن الكلبة "سيرا" كان لها تشخيص آخر عكسته بإبداء مظاهر الخوف والقيام بالتدحرج، ولذلك قامت هرفيل بتحديد موعد مع طبيب نسائي. وفي غضون أسابيع، تم تشخيص الآلام بأنه مرحلة متقدمة من السرطان.

وبالفعل تم استئصالُ رحم هرفيل لشكل كامل، وتلقت العلاج الكيميائي، والغريبُ في الأمر أن الكلبة تمكّنت في حالتين أخريين من تشخيص المرض مرة أخرى، في كبد صاحبتها ثم بمنطقة الحوض، ففي عامي 2015 ثم 2016 اختبأت الكلبة مرة أخرى، وخلالهما انتابت هرفيل مخاوف حول عودة المرض الذي ثبتت عودته كما اكتشفت الكلبة.

بدوره، قال أخصائي الأورام الذي يتابع حالة هرفيل، الطبيب ديفيد كوشنر، إن قدرة سييرا لم تكن حظا أو تخمينًا، مبيّنًا أن هناك سلالات مختلفة من الكلاب بهذه المهارة غير العادية.

وأوضح أن معدل دقة التشخيص الذي وصلت إليه الكلبة سيرا وصل إلى 98% .