كيف يؤثر تغير المناخ على وجه الحياة في مصر؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سيؤثر تغير المناخ على كافة مناحي الحياة في مصر ومن ذلك احتمال فقدان قرابة 276 ألف منزل بحلول عام 2030 ويرتفع هذا الرقم ليبلغ 338 ألف منزل بحلول 2060 قرب البحر المتوسط

بدأت أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كاتوفيتشي، بولندا بالتركيز على تقليص انبعاث الكربون والمساواة بين الجنسين في سياق مكافحة التغيرات المناخية. تعد مصر من أبرز الدول التي ستتأثر بظاهرة التغيرات المناخية إذ للظاهرة عوامل عدة ستؤثر سلبا على عدد من المحافظات المصرية وسكانها كما تؤثر أيضا على الاقتصاد المصري وقطاعات المياه والزراعة. و كشفت دراسات أن مصر ستواجه مخاطر متعددة كنتيجة لتغير المناخ حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة وتغير تدفق نهر النيل وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤدى إلى خفض كمية المياه التى تصل مصر من النيل

وفقدان مساحة من الاراضي الزراعية والمناطق المأهولة بالسكان بالمناطق الشمالية من البلاد، مما قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد والصحة والبيئة في مصر بصفة عامة، ويرتبط التكيف مع آثار تغير المناخ بخيارات ومسارات التنمية بمصر، ومن هنا فإنه يتضح أنه من الاهمية بمكان بالنسبة لمصر أن تعمل على رفع مستوى تفهمها للمخاطر

وفقدان مساحة من الاراضي الزراعية والمناطق المأهولة بالسكان بالمناطق الشمالية من البلاد، مما قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد والصحة والبيئة في مصر بصفة عامة، ويرتبط التكيف مع آثار تغير المناخ بخيارات ومسارات التنمية بمصر، ومن هنا فإنه يتضح أنه من الاهمية بمكان بالنسبة لمصر أن تعمل على رفع مستوى تفهمها للمخاطر المتوقعة من تغير المناخ ووضع الاليات المناسبة للحد من الاثار الناتجة.

وكانت مصر فى الطليعة من بين الدول العربية التى وقعت على المبادرات الدولية بشأن تغير المناخ، حيث صدقت على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ )UNFCCC ) وبروتوكول كيوتو، وعلى المستوى المحلى فإن مصر تبنت العديد من المبادرات لمواجهة تغير المناخ، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ في عام 1997 ، كما تم أيضا إنشاء المجلس الأعلى للطاقة ولجنة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما قامت مصر بإعداد وتقديم التقريرين الاول والثانى للجنة الاتصال الوطنية في عامي 1999 و2010 ،حيث تضمن التقريران تقييم آثار تغير المناخ على العديد من القطاعات الرئيسية فى الدولة والنتائج المتوقعة من زيادة في تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية، وتدهور إنتاجية الاراضي في المناطق الساحلية الشمالية، كما أوضح التقريران أن موضوع تغير المناخ لا يحظى بالاهتمام الكافي ضمن قائمة الاولويات الوطنية لمتخذى القرار.

فقدان في الأرواح

هناك توقعات أن تتأثر المناطق الساحلية في مصر بارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن تغير المناخ والتي من الممكن أن تضعف اعمال الحماية القائمة سواء الطبيعية منها أو الصناعية، وفي نهاية المطاف فإن هذه التوقعات قد تقود إلى حدوث فيضانات تؤدى إلى فقدان فى الأرواح ، وتسرب للمياه المالحة، وإحداث أضرار اقتصادية.

وتشير الدراسة إلى احتمال فقدان قرابة 276 ألف منزل بحلول عام 2030 ويرتفع هذا الرقم ليبلغ 338 ألف منزل بحلول 2060 بالمنطقة الشمالية المتاخمة للبحر المتوسط.

كما أشارت الدراسة إلى فقدان مساحة من الرقعة الزراعية تبلغ 4.10 كم مربع بحلول 2030 وتزداد هذه المساحة لتبلغ 6.35 كم مربع بحلول 2060 ، وعند تحويل هذه الخسائر إلى لغة الأرقام فان الخسارة المتوقعة تصل إلى قرابة 20 مليار جنيه فى عام 2030 و25 مليار جنيه فى عام 2060 ستكون هى محصلة الخسائر التي ستلحق بالمنازل والطرق الواقعة فى زمام اجتياح مياه البحر، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخسائر إلى ارتفاع معدل استيراد المواد الغذائية وارتفاع اسعار الغذاء وارتفاع مستوى البطالة الحالى ونقص الانتاج المحلى.

وتؤكد الدراسة إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتأثر الزراعة سلبا بارتفاع درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تنخفض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وفقدان بعض الأراضي الزراعية في دلتا النيل، وتقدر نسبة الانخفاض في العائدات من المحاصيل الرئيسية بنسبة بين%1 إلى ?17 ،بالاضافة إلى فقدان نسبة صغيرة من الاراضي الزراعية في شمال دلتا النيل كنتيجة للغمر بمياه البحر.



وهكذا أظهرت نتائج الدراسات أن العوامل المذكورة أعلاه مجتمعة بالاضافة إلى الزيادة السكانية المتوقعة قد تؤدي إلى انخفاض متوقع بنسبة %12 في الانتاج الزراعي بحلول عام 2030 ،وزيادة %16 في قيمة اسعار الشراء، مع فقدان فرص عمل بنسبة %2 من إجمالى العمالة الحالية، وباتباع السيناريو الاكثر تشاؤما، فإنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن ينخفض الانتاج الزراعي بنسبة %23 مع زيادة نسبة البطالة وارتفاع الاسعار وبرغم أن ارتفاع الاسعار قد يتيح للمزارعين فرصة زراعة محاصيل أكثر ربحا، ولكن هذا بالطبع سوف يخل بميزان المكاسب لهم على حساب خسائر المستهلكين كنتيجة لارتفاع فى الاسعار، وعلى الارجح فإن ارتفاع الاسعار وتزايد نسبة البطالة سيؤدي إلى مزيد من الفقر وسوء التغذية.

واشارت الدراسة الى أنه وبحلول عام 2060 ً من المتوقع زيادة الاثر السلبي الناتج عن تغير المناخ وخاصة مع الزيادة السكانية المتوقعة وانخفاض تدفق مياه نهر النيل، وفي إطار السيناريو الوسط فمن المتوقع أن تؤدي هذه الاثار - جنبا إلى جنب مع زيادة الانخفاض في الانتاج الزراعي وارتفاع الاسعار- إلى انخفاض معدلات الانتاج بنسبة %27 والاستغناء عن العمالة بنسبة %18 ، مع ارتفاع الاسعار بنسبة %40 ، أما فى حالة السيناريو الاكثر جفافا فمن المتوقع أن ينخفض الانتاج الزراعي بنسبة %43 ،مع انخفاض في نسبة العمالة الزراعية بنسبة %37 وارتفاع في الاسعار بنسبة %65 ،يلفت النظر هنا الى أنه حتى فى حالة عدم حدوث تغير فى المناخ فإنه من المتوقع تراجع فى الانتاج الزراعي بنسبة %9 وفقدان فرصة العمل بنسبة %5 ،في حين ترتفع الاسعار بنسبة %12 وذلك حسب الدراسة.

أوضحت الدراسة أنه حتى من دون تأثير تغير المناخ، فإن مصر ستواجه نقصا في المياه والذي سوف يقلل من حصة الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب في السنة بحلول عام 2050 ،ومن هنا فإنه فى حالة حدوث السيناريو الجاف، بغض النظر عن مستوى نقص التدفق، فعلى مصر أن تواجه نقص المياه من خلال سياسات مائية مثل الخطة القومية التى وضعتها وزارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة في الطلب ومحدودية الامدادات ، وقد يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشكلة ولكن السياسات المائية الحالية تشمل العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تكون بمثابة التكيف مع نقص المياه لاي سبب من الاسباب.

وأوصت الدراسة بضرورة تقليل الفاقد من مياه الزراعة عن طريق تحسين وإعادة تأهيل نظام الري والصرف وتطوير نظام الري و استبدال المحاصيل ذات الاستهلاك المائى المرتفع )مثل قصب السكر والارز ( بمحاصيل ذات استهلاك مائى منخفض ) مثل بنجر السكر والذرة و تطوير أصناف جديدة من المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من المياه كما أوصت بمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية لمنع المياه الملوثة من الوصول إلى المصارف الزراعية وإلزام المنشأت الصناعية بمعالجة النفايات الصناعية و السيطرة على التلوث الذي لا يمكن معالجته، وتحديد وظيفة لكل مجرى من المجارى المائية مع وضع معايير لجودة المياه على أساس هذه الوظائف