انت الان تتابع تعرف على موعد طرح ألبوم نوال الزغبي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

انتهت المطربة نوال الزغبي من ماستر ألبومها الجديد، وسلمته إلى سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا»، ويضم الألبوم 10 أغانٍ نوعت «الزغبي» فيها بين اللهجات اللبنانية والمصرية والعراقية والخليجية، ومن المتوقع أن يطرح الألبوم في بداية عام 2019.. الهندي قال، فى تصريحات صحفية، إن الألبوم سيكون من أقوى الإنتاجات بين نوال الزغبي و«روتانا»، وقد روجت المطربة للألبوم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث كتبت: «ألبوم جديد قريبا».

يعدّ الألبوم الجديد رقم 15 في مسيرة «الزغبي» الفنية، وكان آخر ألبوماتها بعنوان «مش مسامحة» الذي طرحته عام 2015 من إنتاج مزيكا، وضم 11 أغنية منها «ياجدع»، «صوت الهدوء»، «ليك وحشة»، و«ملعون»، وقد اكتفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية