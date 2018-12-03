انت الان تتابع رسميًا.. مؤمن زكريا يجدد للأهلي 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٤ م

أنهى مسئولو النادي الأهلي، أزمة مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بالقلعة الحمراء، حيث وقع اللاعب على عقود تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، وجاء ذلك عقب الجلسة التي عقدها أحمد يحيى، وكيل اللاعب مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، بعد مران الفريق الصباحي، اليوم الإثنين، ليقوم مؤمن بالتوقيع على عقود التجديد. وكانت الشهور الماضية شهدت دخول اللاعب في أزمة لعدم تجديد تعاقده ووجود خلاف على المقابل المادي أدى إلى تجميده قبل أن يجدد عقده للفريق.

ونشر مؤمن زكريا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" صورة له مع وكيل أعماله بعد تجديد عقده مع الأهلي. ويخوض حاليًا مؤمن زكريا برنامجًا تأهيليًا من أجل تجهيزه لمباريات الفريق المقبلة، بعد فترة استبعاد طويلة من حسابات المدير الفني السابق الفرنسي كارتيرون. ويعد زكريا من أهم لاعبي الفريق الأحمر