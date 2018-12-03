انت الان تتابع تحديد هوية قاتلي أم مدمنة ونجلتها فى العبور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٧ م

نجحت مباحث القليوبية في كشف هوية وتحديد المتهمين بقتل الفتاتين، واللتين تم العثور جثتيهما مقتولتين بالرصاص بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي في اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية بدائرة قسم العبور، وتبين لأجهزة البحث أن المتهمين هما شخصان، كان يتعاطيان معهما مخدر الهيروين وكانا على علاقة غير شرعية مع الفتاتين المقتولتين، وعندما اختلفا على دواليب البودرة والتقسيم بينهما قررا قتلهما والتخلص منهما، لشعورهما بأنهما أبلغا رجال الشرطة عنهما، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين وتسليمهما للعدالة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أسامة عبدالفتاح مأمور قسم العبور، بلاغًا من أحد الأشخاص قال في بلاغه إنه تعرف على الجثتين من خلال نشر صورهما وأن إحداهما شقيقته والثانية ابنتها. وتم التعرف على الجثتين، وتبين أن الأولى تدعى "نسمة. ص" 38 ربة منزل، والثانية ابنتها وتدعى "كريمان.