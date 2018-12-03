انت الان تتابع تحديد هوية قاتلي أم مدمنة ونجلتها فى العبور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٧ م
نجحت مباحث القليوبية في كشف هوية وتحديد المتهمين بقتل الفتاتين، واللتين تم العثور جثتيهما مقتولتين بالرصاص بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي في اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية بدائرة قسم العبور، وتبين لأجهزة البحث أن المتهمين هما شخصان، كان يتعاطيان معهما مخدر الهيروين وكانا على علاقة غير شرعية مع الفتاتين المقتولتين، وعندما اختلفا على دواليب البودرة والتقسيم بينهما قررا قتلهما والتخلص منهما، لشعورهما بأنهما أبلغا رجال الشرطة عنهما، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين وتسليمهما للعدالة.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أسامة عبدالفتاح مأمور قسم العبور، بلاغًا من أحد الأشخاص قال في بلاغه إنه تعرف على الجثتين من خلال نشر صورهما وأن إحداهما شقيقته والثانية ابنتها. وتم التعرف على الجثتين، وتبين أن الأولى تدعى "نسمة. ص" 38 ربة منزل، والثانية ابنتها وتدعى "كريمان.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أسامة عبدالفتاح مأمور قسم العبور، بلاغًا من أحد الأشخاص قال في بلاغه إنه تعرف على الجثتين من خلال نشر صورهما وأن إحداهما شقيقته والثانية ابنتها.
وتم التعرف على الجثتين، وتبين أن الأولى تدعى "نسمة. ص" 38 ربة منزل، والثانية ابنتها وتدعى "كريمان. م" 18 سنة، والأم مدمنة للمخدرات، فيما لم يثبت حتى الآن أن الابنة مدمنة للمخدرات من عدمه وأنهما متغيبتان عن المنزل منذ 4 أشهر.
كما تبين أن الأم مطلقة ومنفصلة عن زوجها والد القتيلة الثانية منذ عامين، وسبق لها الزواج أكثر من مرة وأن القتيلة الثانية لم تكمل تعليمها وتركت التعليم في المرحلة الابتدائية.
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية قاتلي أم مدمنة ونجلتها فى العبور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .