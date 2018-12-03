انت الان تتابع تخفيف حكم حبس المتهمين بنبش القبور بالسيدة زينب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ م

قضت اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، بقبول استئناف حارسة مقابر وشقيقها على حكم حبسهما سنتين بتهمة نبش القبور، وبيع أعضاء جثث الموتى، وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى الحبس لمدة عام واحد. كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة فوزية. م" 30 سنة مسئولة عن دفن الموتى بمقابر الصدقة بزينهم، وشقيقها صابر 35 سنة نجار مسلح ويعمل حارسا بالمقابر، بالحبس، عامين، وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بانتهاك حرمة المقابر ونبشها، بقصد بيع الجثث إلى طلبة كلية الطب .

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين من قاطنى مقابر الصدقة بالسيدة زينب، وتعمل المتهمة الأولى حارس لإحدى المقابر ومن خلال عملها تمكنت من معرفة مقابر الصدقة وتحديد جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، مجهولى الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، لسرقة جماجمهم وبيعها لطلاب كليات الطب. من جانبهما أنكر المتهمان،