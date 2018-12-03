خليفة ميركل الأبرز يرفض مطالب ترامب العسكرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أحدثت مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء في حلف الأطلسي، حالة من الانقسام لدى المرشحين المحتملين لخلافة ميركل في قيادة الحزب.

تنتظر العديد من الملفات الساخنة الخليفة المنتظرة لرئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحزبها الديمقراطي المسيحي خلال المستقبل القريب، والتي يأتي على رأسها العمل من أجل زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميركل التي أعلنت عزمها الاستجابة لهذا الطلب، والتفكير بشكل أكثر إيجابية في توسيع قدرات ألمانيا العسكرية، قد يخلفها من له آراء مغايرة في هذا الملف، والذي يعد أحد أهم بنود التخطيط العسكري والدفاعي لبرلين في المستقبل، الأمر الذي يمنحه أهمية استثنائية على المستوى السياسي.

صحيفة التليجراف البريطانية ألقت الضوء على التوجهات المتعلقة بزيادة الإنفاق العسكري لألمانيا لبعض المرشحين المحتملين لتولي مهام قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي خلفًا لميركل، والتي أعلنت عزمها عدم الاستمرار في منصبها مع الاحتفاظ بموقعها على رأس المستشارية الألمانية. خلفاء ميركل المحتملون يظهرون وجوههم

صحيفة التليجراف البريطانية ألقت الضوء على التوجهات المتعلقة بزيادة الإنفاق العسكري لألمانيا لبعض المرشحين المحتملين لتولي مهام قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي خلفًا لميركل، والتي أعلنت عزمها عدم الاستمرار في منصبها مع الاحتفاظ بموقعها على رأس المستشارية الألمانية. خلفاء ميركل المحتملون يظهرون وجوههم الحقيقية للاجئين فريدريتش ميرز، والذي يأتي على رأس المرشحين لخلافة ميركل، أظهر انتقادًا واضحًا لمطالب الرئيس الأمريكي بزيادة الإنفاق العسكري، مؤكدًا أنه سيمثل أعباء ضخمة على كاهل العديد من البلدان الأوروبية اقتصاديًا.

وحسب ما جاء في الصحيفة البريطانية، فإن خليفة ميركل المحتمل، والذي تشير المؤشرات إلى أنه سيصبح الزعيم المقبل لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية ميركل، أكد أنه يرغب في إعادة فتح النقاش حول ما إذا كانت أهداف زيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو دقيقة من عدمه. وقال ميرز لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية: "داخل حلف شمال الأطلسي، سيكون من الضروري مناقشة ما إذا كان هدف متخذي ذلك القرار يستند بالفعل الى تقييم صحيح لواقع البلدان الأعضاء".

وأضاف: "بالطبع، دول مثل ألمانيا، التي تعمل بشكل جيد اقتصاديًا، ستحقق هذا الهدف بصعوبة كبيرة، ولكن أولئك الذين لديهم مشاكل اقتصادية مثل اليونان قد يحققون ذلك بشكل أسرع".

وأوضح أن الالتزامات التصنيعية للدول المتقدمة اقتصاديًا تحول دون اتخاذ قرار سريع بشأن زيادة الإنفاق العسكري، والذي سيأتي على حساب قطاعات إنتاجية أخرى في البلاد. هل تستعد ميركل لتوريط بلادها في «القوة الأوروبية»؟ ومن المحتمل أن تسبب تصريحاته انزعاجًا كبيرًا في أثينا، خاصة أن ألمانيا كانت القوة الدافعة وراء حزمة التقشف التي صدرت في اليونان بعد أزمة الديون.

وأشار ميرز إلى أن اقتراح زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2% يجب أن يشمل مشاريع المساعدات الألمانية في العديد من البلدان، قائلًا: "يجب ألا يركز البعض على النفقات العسكرية فقط.. فألمانيا تبذل الكثير لبناء هياكل مدنية في مناطق الأزمات، وهذا أمر يجب أن يُدرج في الحسبان".

وخلال نوفمبر الماضي، قالت ميركل خلال مناقشتها لمقترح يتعلق ببناء قوة أوروبية مشتركة: "في الوقت الذي يموت فيه أصوات يتذكرون أهوال الحرب العالمية الثانية، أشعر بالقلق من أن الخطاب الذي نسمعه حول العالم هو فرنسا أولاً، أو أمريكا أولاً، أو ألمانيا أولًا.. من خلال العمل معًا فقط كنا قادرين على ترك أهوال الحرب العالمية الثانية وراءنا، وعندما نعمل معًا مجددًا.. سنظهر أننا سنحقق الاستفادة".

ومن المتوقع أن تسير أنيجريت كرامب كارينباور السكرتيرة العامة للحزب، وهي المرشحة الأقرب لميركل على خطى المستشارة الألمانية في المستقبل، لا سيما أنها تسعى للاستفادة بشعبيتها السياسية. فضيحة تهز ألمانيا.. 65% من أسلحتها «لا تعمل» كارينبارو التي عارضت ميركل في ملفات محدودة، من بينها اللاجئين، قد تتجه للموافقة على السياسات التي أبدت المستشارة الألمانية موافقة عليها خلال القمة الأوروبية، والتي تناولت أيضًا دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء قوة عسكرية مشتركة في أوروبا.

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