انت الان تتابع 15 ديسمبر.. محاكمة شبكة «الاتجار بالبشر» بالتجمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٨ م

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 15 من ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 10 متهمين، بشأن تكوينهم شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال، وتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وذلك بعدما أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في فبراير الماضي، بقرار من المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة.

نسب أمر الإحالة إلى المتهمين تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن من خلال وعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل. كما شرح أمر الإحالة اصطحاب المتهمين وتسليمهن لزعيم التشكيل