15 ديسمبر.. محاكمة شبكة «الاتجار بالبشر» بالتجمع

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٨ م
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 15 من ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 10 متهمين، بشأن تكوينهم شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال، وتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وذلك بعدما أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في فبراير الماضي، بقرار من المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة.
نسب أمر الإحالة إلى المتهمين تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن من خلال وعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل. كما شرح أمر الإحالة اصطحاب المتهمين وتسليمهن لزعيم التشكيل
نسب أمر الإحالة إلى المتهمين تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن من خلال وعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل.
كما شرح أمر الإحالة اصطحاب المتهمين وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة مستقرة سعيدة، إذ أوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن أحد المتهمين ويعمل "نجارا" مأذون شرعي، ليمارس عليهم التهديد والوعيد بالإيذاء لذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد، حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا صفقاته الدنيئة بمقهى أحد المتهمين ويعمل "مدير أغذية ومشروبات".
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